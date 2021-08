Ausreisetestpflicht für Gemeinde Oberlienz endet

„Beobachten Situation sehr aufmerksam“

In der Gemeinde Innervillgraten hingegen gebe es mit derzeit 32 positiven Fällen nach wie vor ein dynamisches Infektionsgeschehen mit vergleichsweise hohen Infektionszahlen. „Aus diesem Grund wird die Ausreisetestpflicht in dieser Gemeinde bis 1. September, 24 Uhr, verlängert. Wir beobachten die Situation weiterhin in allen Gemeinden sehr aufmerksam“, so Rizzoli weiter.