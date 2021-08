Liveprogramm mit Jubiläum vom 25. bis 29. August

Auftakt mit Austropop

Den Auftakt bildet am 25. August ein exklusives Doppelkonzert mit zwei prominenten österreichischen Vertretern des neuen Austro-Pop: Julian le Play und Ina Regen. Beide Künstler reisen mit ihren Bands an und werden im Glenthof ihre neuen Alben und natürlich ihre bekannten Hits präsentieren. Am 26. August präsentiert Vollblut-Comedian Gabriel Castaneda sein neues Programm „RevoLUTSCHER“. Der Verwandlungskünstler und Entertainer schaut den Leuten wieder auf das sprichwörtliche „Maul“ und schlüpft in die Rollen all der verschiedenen „Revoluzzer“, die so in uns allen schlummern.