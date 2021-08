Massive Corona-Welle in Französisch-Polynesien

Schreibtische werden zu Betten, Triage auf Tahiti

Mittlerweile seien in Krankenstationen auf Tahiti Schreibtische in Betten umgewandelt worden. Auch komme es schon zu einer Triage, hieß es. Das bedeutet, dass das Gesundheitspersonal entscheiden muss, welche Patienten behandelt werden. „Dieses Aussortieren ist schrecklich, weil wir uns in Polynesien alle kennen“, sagte eine Krankenschwester, die anonym bleiben wollte.