Euregio im Fokus: „Tirol-Tag“ beim Forum Alpbach

Mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung

So sollen die unterzeichneten Euregio-Reformverträge mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung bringen: „Es ist kein Zufall, dass die Europaregion gerade in einer schwierigen Zeit wie der Corona-Pandemie, die auch Grenzschließungen am Brenner mit sich gebracht hat, die Kraft für einen Sprung nach vorne nutzt. Wir haben die Euregio mit einem neuen Regelwerk – einer Art Frischzellenkur – ausgestattet und sie damit fit für die Zukunft gemacht. Mit der Reform der Gründungsverträge werden ganz maßgeblich die demokratischen Elemente und die Bürgerbeteiligung in den drei Landesteilen gestärkt“, erklärte Euregio-Präsident Landeshauptmann Platter.