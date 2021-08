Tief „Manfred“ forderte steirische Feuerwehren

Das Tief „Manfred“ hat am Sonntag und in der Nacht auf Montag auch in der Steiermark seine Spuren hinterlassen. Besonders betroffen von den Gewittern mit Starkregen waren Teile der Oststeiermark, Teile der Bezirke Murau und Liezen sowie das Wechselgebiet. Die Feuerwehren waren im Großeinsatz, um Straßen von Muren zu befreien, Verklausungen zu lösen und Keller auszupumpen.