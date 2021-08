Stadt als Infektions-Hochburg

In der Stadt Salzburg liegt der 7-Tage-Schnitt bezüglich Covid-Infektionen fast bei 120, im Pinzgau bei exakt 110. Positives Schlusslicht ist dagegen der Lungau mit einem Wert von knapp 45. In ganz Salzburg liegt die Inzidenz bei 98,1. 800 Salzburger sind zurzeit mit dem Coronavirus infiziert – alleine in der Stadt und im Flachgau sind es mehr als 500. Auch die Patienten in den Spitälern werden langsam wieder mehr. So sind momentan 15 Infizierte auf den Covid-Stationen der Salzburger Krankenhäuser, vier davon müssen auf einer Intensivstation behandelt werden.