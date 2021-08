Frequency fiel aus: „Plan B“ für Heiratsantrag

Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch - und so bauten Thomas und sein Freund Alex mit Unterstützung von Thomas Hiermayer von der NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH das „Setting“ aus dem Jahr 2015 originalgetreu nach - vom Campingtisch über den Pavillon bis hin zu Sarahs Lieblingsbecher - an alles wurde gedacht.