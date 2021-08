Klopp nach Fan-Rückkehr „extrem emotional“

Es sei zwar nur Fußball, betonte er. Aber es sei „offensichtlich so viel Pathos, so viel Emotionalität hier drin. Da war schon der Moment, in dem man sagt: Oh, mein Gott, das ist schon speziell“, sagte Klopp weiter. „Es ist nicht nur das Salz in der Suppe, sondern auch noch die Suppe dazu.“ Gegen Burnley sei es die beste Atmosphäre gewesen, „die wir jemals bei einem 12.30 Uhr-Anpfiff hatten“.