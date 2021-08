„The Walking Dead“-Stars vergossen echtes Blut

Ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken, ohne Ende? In der post-apokalyptischen Zombie-Serie „The Walking Dead“ ist alles möglich. In der letzten Staffel des preisgekrönten TV-Projekts suchen Deryl, Maggy, Neagan und Co. verzweifelt Nahrung und Schutz. Dabei müssen sie sich wieder durch die ein Heer von Untoten schlagen. Was das für die Schauspieler am Set bedeutet? Das erzählen sie Sasa Schwarzjirg im Interview. Disney+ streamt ab 24.8. alle 11 Staffeln auf Abruf.