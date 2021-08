Horn klettert mit Sieg gegen Dornbirn auf Rang 2

Der SV Horn hat sich in der 2. Fußball-Liga dank eines 3:1-Erfolgs über FC Dornbirn am Samstag von dritten auf den zweiten Rang verbessert. Die Niederösterreicher sind nach fünf Runden weiter ungeschlagen und haben nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Austria Lustenau. Matchwinner beim dritten Sieg Horns war wie schon in der Auftaktrunde Denizcan Cosgun mit einem weiteren Doppelpack