Steirerin fuhr mit Pkw durch Auslage ins Geschäft

Schrecksekunde Freitagabend kurz vor Geschäftsschluss in einem Schuhgeschäft in Lannach (steirischer Bezirk Deutschlandsberg). Eine Lenkerin ist mit ihrem Mercedes durch die Auslagenscheibe gekracht. Wie die Feuerwehr in einer Aussendung berichtete, kamen die Fahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung und die Mitarbeiterinnen des Geschäfts mit dem Schrecken davon. Der Schaden ist aber enorm.