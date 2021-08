16 Schmerztabletten täglich nach Kapitalsturz

Sturz bedeutet aber nicht Ende der Rad-Ambitionen

Ein Ende seiner Radambitionen ist das nicht: Kurz vorm Sturz gewann der Bike-Friends-Athlet den Sommerholz-Bergsprint in Oberhofen. Nächstes Jahr will er zum 21. Mal das „Race across the Alps“, das härteste Eintagesrennen der Welt, in Angriff nehmen. „Aber zuerst muss der Computer, sprich der Kopf, wieder passen.“