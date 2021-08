„Energiewende ist das größte Friedensprojekt“

Schon mehr als 100 Mitarbeiter

Von Freistadt aus zieht die Neoom-Gruppe immer weitere Kreise, hat mittlerweile Standorte in Wien, München und in der Schweiz. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs seit der Gründung vor zweieinhalb Jahren bereits auf mehr als 100. Mit Herbert Mühlböck konnte ein erfahrener Manager von Fronius zu Neoom gelotst werden.