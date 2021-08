Abwasser-Monitoring künftig verstärkt im Einsatz

Monitoring umfasst fast ganz Tirol

Am Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck wird unter der Leitung von Herbert Oberacher die Konzentration der Virus-RNA im Abwasser analysiert. Mittlerweile kommen die Proben von insgesamt 47 Messpunkten im Einzugsgebiet von 43 Tiroler Kläranlagen. Damit wird das Abwasser von 98 Prozent aller Menschen in Tirol erfasst. Die Analysen werden in Verbindung mit weiteren Indikatoren auch vom Corona-Einsatzstab des Landes für Entscheidungen und Beobachtungen herangezogen.