Südseit‘n Blues Nights im Volxhaus Klagenfurt

Am Freitag und Samstag (20. und 21. August) gehen im Klagenfurter Volxhaus bei freiem Eintritt die Südseit‘n Blues Nights über die Bühne. Am Freitag sorgen die No Stress Brothers und die Mojo Blues Band für Stimmung, am Samstag Hubert Dorigatti und Keith Dunn & the Gamblers.