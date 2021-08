Belegschaft kämpft für gekündigten Ärzte-Chef

Der ärztliche Leiter des Klinikums in Schwarzach im Pongau war völlig perplex. „Ohne Nennung von Gründen“ sei ihm überraschend von der Geschäftsführung die Kündigung ausgesprochen worden, sagte Primar Andreas Valentin am Dienstag gegenüber seinen Mitarbeitern. Seitdem kämpfen nicht nur die anderen Ärzte am Haus mit Beschwerdeschreiben und Unterschrifttenlisten um den Verbleib des geschätzten Intensivmediziners, auch bei der Ärztekammer gibt es nur Kopfschütteln. Gerade in der Corona-Zeit habe Valentin – auch als Berater der Landespolitik – größten Einsatz gezeigt. Die Geschäftsführung hält sich zum Kündigungsgrund bedeckt, es sei „Vertraulichkeit“ vereinbart.