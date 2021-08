Streit um Feldwege: Bürger ziehen vor Gericht

In Zöbern, Bezirk Neunkirchen, ist ein brisanter Streit um einstige Feldwege entbrannt. Diese gingen in den 70er-Jahren in den Besitz der Gemeinde über, dennoch wurden jahrelang Erhaltungskosten von ehemaligen Besitzern kassiert. Mit Günther Nanke zog ein erster Betroffener vor Gericht, eine Sammelklage ist in Arbeit.