Nicht-Sperre sorgte in Bad Ischl für Unmut

Kaiserliche Einkaufsroas

Nur der beliebte „Kaiserbummel“, bei dem den Gästen ein 2,5 Kilometer langer Teppich ausgerollt wird, der an trendigen Stores, gut sortierten Greißlereien und traditionellen Trachtenmoden-Geschäften ebenso vorbeiführt wie an den gestandenen Handwerksbetrieben, fiel aufgrund der Covid-19-Einschränkungen für Veranstaltungen heuer ins Wasser. Stattdessen veranstaltete der Tourismusverband in Absprache mit dem Wirtschaftsforum eine kaiserliche Einkaufsroas. Die Wirtschaftstreibenden wurden gebeten, ihre Geschäfte länger offen zu halten. Diesem Wunsch kamen sie nach.