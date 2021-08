Roboter operieren jetzt in steirischen Spitälern

Es ist der OP ganz am Ende des Ganges, der Saal sieben, der sich von allen anderen in diesem Trakt des LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, unterscheidet. Denn hier operieren die Chirurgen mit einem ganz besonderen Assistenten: dem „Da Vinci“. „Ganz wichtig ist, dass nicht der Roboter operiert, sondern der Chirurg“, erklärt Thomas Alber. Er ist Primar der Abteilung Urologie – eine Fachrichtung der Medizin, in der das Operieren mit Robotern bereits internationaler Standard ist. „Und jetzt etabliert sich die Technik auch in anderen Fächern wie der Gynäkologie, der Allgemeinchirurgie oder der HNO.“