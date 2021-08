1-2-3 Klimaticket kommt ++ Neues von „The Crown“

„Black Diamond“: So heißt das teuerste Eis der Welt - zu kaufen für 719 Euro im Dubai Scoopi Cafe! Und wo gibt es in Österreich im Durchschnitt das teuerste Eis? Außerdem: Elton John überrascht Restaurantgäste in Cannes mit einem Live-Auftritt! Das und mehr gibt’s heute für euch bei eurem „PUSH“-Magazin mit Moderatorin Sharon-Talissa.