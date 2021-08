Hilfe für erkrankte Watvögel im Tierheim Parndorf

In der Wildtierstation des Tierheimes Parndorf sind seit einigen Tagen verstärkt Watvögel aus dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel stationiert. Sie leiden an den Folgen von Botulismus. Das Bakterium Clostridium botulinum löst Lähmungen aus und führt in den meisten Fällen zum Tod der Tiere.