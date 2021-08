Nackter Mann joggte seelenruhig auf U-Bahn-Gleis

In U-Bahn-Stationen erlebt man oft die seltsamsten Dinge. Ein nackter Läufer aber bildet wohl doch eher die Ausnahme. So staunten Passagiere in Mandaluyong in Manila (Philippinen) nicht schlecht, als ein 27-Jähriger sich plötzlich seiner Kleidung entledigte, vom Bahnsteig sprang und auf den Gleisen der Metrostation zu joggen begann. Das ist nicht nur verboten und sehr gefährlich, für viele war der Exhibitionist wohl auch ein Ärgernis, waren aufgrund der Sperre doch Verspätungen die Folge.