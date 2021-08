Haaland gegen Lewa chancenlos und dennoch ein Held

Im Duell der Superstürmer war er gegen Robert Lewandowski chancenlos, die ersten süffisanten Kommentare bahnten sich nach dem Ende des deutschen Supercup-Finales schnell ihren Weg in die Twitteria. Und dennoch erwies sich Dortmund-Stürmer Erling Haaland am Dienstagabend als Held, zumindest für einen jungen Stadionbesucher. Der hatte via norwegischer Spruchtafel um das Leiberl seines weltbekannten Landsmannes gebeten. Und es erhalten.