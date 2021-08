Ausseer Kirtag wurde komplett abgesagt

Eigentlich wollte man den 60sten Ausseer Kiritog feiern. Die Bemühungen waren groß, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Trotzdem gab es nun eine Absage: „Wir müssen traurig mitteilen, dass es angesichts der derzeitigen Situation in Bezug auf die neuen Ansteckungszahlen, sowie der derzeit auftretenden Cluster im Bezirk Liezen, nicht verantwortungsvoll wäre dieses Fest mit seinen vielen Besuchern durchzuführen“, so die Veranstalter am Dienstag in einer Aussendung.