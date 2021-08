Benefizveranstaltung: Kunst für die Nepal-Hilfe

Hilfe für 30 Bezirke in Nepal

Trotz dieser tristen und hoffnungslosen Lage sieht der „ewige Philanthrop“ Frizzey Greif einen Lichtstreifen am sonst so beängstigenden, dunklen Horizont. Und dieser Lichtstreifen soll sich laut ihm folgendermaßen gestalten: Mit dem von Tshering Lama Sherpa geleiteten „Frizzey Light Team“ wird in insgesamt 30 Bezirken quer durch Nepal den Betroffenen unter anderem mit Essenspaketen, Kleidung und medizinischer Hilfe vor Ort geboten.