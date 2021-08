Regionale Produkte im Selbstbedienungscontainer

Bald zweiter Standort?

Es läuft tatsächlich so gut, dass sich der Unternehmer bereits Gedanken über einen zweiten Standort in seinem Gebiet in Osttirol und Oberkärnten macht. Bei einer Facebook-Umfrage fielen zahlreiche Stimmen auf die Gemeinde Matrei in Osttirol, aber auch Schlaiten wurde des Öfteren genannt. „Da werden wir sicher mit den Bürgermeistern in Kontakt treten, denn dieses Vorhaben geht nur gemeinsam“, kündigt Glanzer an.