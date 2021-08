Moped gegen Lkw: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Gegen 18.20 Uhr war die 33-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Klein-Lkw in Fürstenfeld auf dem Wieskapellenweg in Richtung stadtauswärts unterwegs. Sie wollte in der Folge bei der Kreuzung mit der Südtiroler Straße links einbiegen.