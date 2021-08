Fußball-Wien noch nie so schlecht gestartet

Keine realistischen Ziele

Aber die Doppelbelastung war nicht schuld am uninspirierten Auftritt von Anfang an in Altach und an Knasmüllners Blackout. Müdigkeit kommt eher bei den Fans auf, sie beklagen Stillstand statt Entwicklung. Die Europacup-Teilnahme ist ja auch kein Highlight mehr. Und in der Liga hinkt man früh hinterher. So fehlen realistische Ziele. Denn Kühbauer muss (personelle) Löcher stopfen. Gefangen im Teufelskreis.