Sankt Veit-Wappen auf Oberarm verewigt

Die Gattin ist begeistert

Im Verein ist er ein gern gesehener Gast, wurde von diesem auch reichlich beschenkt: Neben dem „Pickerlheft“ des Klubs und einem Mannschaftsfoto durfte er am Samstag den Ehrenanstoß vorm Duell gegen Eben vornehmen - und brachte Glück: Nach zwei Pleiten in Folge gab’s ein 3:1! Der Eintritt zu den Heimspielen für ihn und seine Frau Ute ist gesichert. Was die werte Gattin vom Tattoo hält? „Sie ist voll und ganz begeistert“, grinste Bozic.