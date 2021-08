Kuss auf Mund - da drohte Zlatan mit Beine-Brechen

Erinnern Sie sich noch an Andy van der Meyde? Ja, genau - der Niederländer, der ab der Saison 2002/03 zeitweise als zweitbester Flügelspieler überhaupt hinter Luis Figo angesehen wurde! Ebendieser Van der Meyde, der seine Karriere nach zahlreichen Eskapaden und Enttäuschungen bereits im Frühjahr 2011 beendete, erinnerte sich nun in der TV-Show „VTBL“ an schmerzhafte Erlebnisse mit dem legendären Zlatan Ibrahimovic, mit dem er zwei Jahre bei Ajax Amsterdam zusammengespielt hatte …