In Linz patroulliert jetzt E-Scooter-„Streife“

Leihroller-Anbieter „Tier Mobility“, der seit über zwei Jahren mit seinen türkisen Elektroscootern in Linz vertreten ist, schickt ab sofort die „Tier Patrol“ auf Streife. Damit setzt man verstärkt auf die Kontrolle an neuralgischen Punkten, bessert nach, wo dies notwendig ist und kann direkt auf Fragen der Bevölkerung eingehen. Eine eigens dafür angestellte Mitarbeiterin ist in der Stadt unterwegs, um die Aufstellung der Scooter zu prüfen und Sorge zu tragen, dass die Elektrofahrzeuge auch platzsparend und gut zugänglich aufgestellt sind.