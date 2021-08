Arbeiter stürzte durch Lichtkuppel von Schule

Ein 49-Jähriger aus Wien war am Montag gegen 12.10 Uhr am Dach der Volksschule Gramastetten mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Als der Arbeiter dabei auf eine lichtdurchlässige Wellplatte stieg, zerbrach diese und der Mann stürzte etwa fünf Meter tief auf einen Betonboden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.