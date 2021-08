Bürger demonstrieren für S 8

„Entlang der B 8 wohnen rund 100.000 Menschen, die betroffen sind. Allein bei uns in Deutsch-Wagram sind es 9000“, so Gustav Ewald. Pro Tag fahren 35.000 Autos durch den Ort, darunter viele Schwerfahrzeuge. Und tatsächlich: Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Montagvormittag brausten nahezu im Sekundentakt Sattelschlepper über die Hauptstraße. „Dabei haben wir aufgrund der Urlaubszeit sogar gut 40 Prozent weniger Verkehr“, weiß Ewald. Viele Bürger fordern deshalb den Bau der fertig geplanten S 8. Ewald: „Dadurch würde die gesamte Region entlastet und der Verkehr in den Ortschaften um gut 75 Prozent reduziert werden.“