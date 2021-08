93.000 Blitze und hühnereigroße Hagelkörner

Rund 93.000 Blitze wurden am Sonntag in Österreich registriert. 32.000 davon entluden sich über der Steiermark, 26.000 über Oberösterreich. „Auf Rang drei folgt mit 12.000 Blitzen Niederösterreich und selbst in der Bundeshauptstadt haben unsere Sensoren 81 Blitze gezählt“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.