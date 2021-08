Ein ganzes Land ist vorab schon in Feier-Stimmung

„Rad-Geber“

Außerdem warten noch viele weitere Aktionen des Landes, wie der „Rad-Geber“ des OÖ Tourismus, den man beim Glücksrad in der „Krone“-Begegnungszone gewinnen kann. Oder man genießt herrliche Schmankerln am Genussland-Platzl, holt sich Infos und Goodies beim Stand von Young & Clever (dem Jugendschutz des Landes), nutzt dann gleich die Fotobox der 4youCard. Und man hat am 22. August auch noch die Möglichkeit, gratis ins Schlossmuseum zu gehen. Das ist Fest-Stimmung!

Alle Infos unter www.kronefest.at