372 Raser und 107 technische Mängel abgestraft

Auch die Exekutive ließ es bei der „Night of Wheels“ am Wochenende in Ried im Innkreis richtig tuschen: Bei dem Tuning-Spektakel hagelte es Anzeigen. Allein wegen zu hoher Lautstärke mussten 13 Autolenker die Kennzeichen abgeben. Insgesamt 372 „Bleifüße“ kassierten Anzeigen.