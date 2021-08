Kontrolle verloren: Motorradfahrer schwer verletzt

Gegen 14.25 Uhr fuhr der 42-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der L315 von Stallhofen kommend in Richtung Söding. Dabei dürfte er ein dreirädriges Kleinkraftrad überholt und in weiterer Folge die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Der Mann dürfte links von der Fahrbahn aufs Bankett geraten sein und folglich in den Straßengraben gefahren sein. Das Motorrad dürfte sich mehrmals überschlagen haben.