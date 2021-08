Wien rückt „Federkrone Moctezumas“ nicht heraus

Österreich gibt auch im 500. Jahr nach der Eroberung Mexikos den berühmten Azteken-Federkopfschmuck aus dem Weltmuseum Wien nicht aus der Hand. Zum Gedenken an den Fall der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan an die Spanier im August 1521 hatte sich Mexiko bemüht, das als „Federkrone Moctezumas“ bekannte Objekt in seinem Ursprungsland auszustellen. Diesem Ansuchen wird mit Verweis auf die Fragilität der Krone allerdings nicht nachgekommen.