Erling-Wahnsinn! Auch unter Rose blüht Haaland auf

…25.000 waren im Signal-Iduna-Park hin und weg. Air-Haaland hob auch unter Trainer Marco Rose, mit dem er bereits in Salzburg erfolgreich zusammenarbeitete, ab – zwei Tore erzielt (gesamt 62 in 61 Pflichtspielen), drei Treffer typisch dynamisch vorbereitet, beim 3:1 nützte er ein Missverständnis zwischen Österreichs Teamverteidiger Hinteregger und Ilsanker, den Landsmann Oliver Glasner in der Pause mit dem Austausch erlöste. Auch beim 4:1 durch Reyna hatte Haaland seine Beine im Spiel (58.). Sein zweites Tor zum 5:1 bestätigte der Video-Schiedsrichter (70.). Nach Schlusspfiff ließ sich der Norweger von den Fans feiern Damit ist der verpatzte Einstand von Oliver Glasner als Frankfurt-Trainer nach Cup-Out Realität.