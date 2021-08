Tennis-Erfolg: Stein blieb ein Jahr unbesiegt

80 Mitglieder hat der Tennisklub Stein im Jauntal, vier Teams nahmen heuer an der Meisterschaft teil. Die Damen +45 eilten in der Landesliga B zum Titel, ebenso die Ladys in der 3. Klasse. Die Herren schafften in der 1. Klasse +45 den Aufstieg, ebenso das Team aus der 3. Klasse. „Alle vier Mannschaften bestritten 24 Meisterschaftsspiele, es gab keine einzige Niederlage, das gab es in Kärnten sonst nie“, lächelt Martin Sertschnig. Auch der legendäre und viel zu früh verstorbene Tennis-Star Horst Skoff ist in der Region am Klopeiner See groß geworden.