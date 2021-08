Hollywood-reifes Konzert mit Blockbuster-Melodien

Cineasten wissen es: Die Musik in einem Film ist mindestens so wichtig wie gute Schauspieler und ein spannendes Drehbuch. Daher kommt es nicht von ungefähr, dass das HMW-Film-Orchester am 20. August, 19.30 Uhr, im Festsaal des Casinos Baden den berühmtesten Melodien einen ganzen Konzertabend widmet. „Wir wollen mit ,Hollywood Stories’ stimmungsvolle Unterhaltung bieten, nach einer so anstrengenden Zeitspanne der Pandemie“, betonen die Veranstalter um Dimitrie Leivici.