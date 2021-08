Kotflügel brachte Oldtimer-Fan zum Kultauto

„Ich verehre dieses Modell, die Eleganz, Ausstrahlung und die Marketingidee dahinter“, schwärmt de Comtes über die Parisienne. In Sammlerkreisen ist ihre Leidenschaft weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Sogar in Holland, wo sich R4-Kenner Bram von Oeffelt bei der Breitenfurterin meldete. Er habe einen raren Original-Kotflügel aufgestöbert, der zu einer Parisienne gehört, die in Österreich stehen soll.