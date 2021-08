Linzerin triumphierte in einer Männerdomäne

Die gelernte Verkäuferin Edith Weiler wurde im ehemaligen Haus des Roten Kreuzes am Linzer Südbahnhof geboren. In der Fahrschule lernte sie den 18-jährigen Fritz Weiler kennen. „Er hat gleich den Kontakt zu mir gesucht, das hat mich aber nicht beeindruckt, ich war um sieben Jahre älter“, lacht Weiler. „Weil er so hartnäckig war, hab’ ich seine Einladung aber dann doch angenommen, und da hat’s gefunkt. Er war sehr charmant.“