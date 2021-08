Aufregung um Wälder-Öffnung für Radfahrer

Immer wieder sieht man Landesrat Danninger auf dem Sattel seines Drahtesels. Nette Bilder in schöner Idylle eben. Doch sein Vorstoß zur Öffnung der Forstwege für alle Biker, inklusive aller Vor- und Nachteile, bringt dem Politiker aus Klosterneuburg nun Kritik der Nachbarschaft ein. Hannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer, hat für diese „unausgegorene Idee“ seines Parteifreundes nur wenig übrig: „Der heimische Wald ist kein Freizeitpark für Vergnügungssüchtige. Das sensible Ökosystem wird durch den Klimawandel bereits stark gefordert, da darf man Flora und Fauna nicht leichtfertig zusätzlich belasten. Jeder Weg hat auch einen Besitzer und damit auch Erhalter mit großer Verantwortung, da kann man nicht Rechte und Pflichten beiseite schieben, das sollte auch der Landesregierung klar sein“, so Schmuckenschlager.