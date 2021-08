Wir verlosen 50 Tickets für das Südsteirerfest

Auf die Besucher wartet am nächsten Freitag, 20.…August, auf jeden Fall ein spektakuläres Musikprogramm. So werden neben dem Musikverein St. Margarethen an der Raab erstmals „Die Gasgeber“, die sich der Oberkrainer-Musik verschrieben haben, mit dabei sein, auch Markus Krois und die bekannten Lauser (in ihren traditionellen Kilts und mit ihrer brandneuen Single „Weil du bist, wia du bist“) werden für beste Stimmung sorgen.