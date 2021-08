Ermacora und Pristauz out: „Wollten es versuchen“

Für kein anderes Turnier hätte ich das gemacht“, stellte Martin Ermacora klar. „Aber wir wollten unbedingt vor den besten Fans der Welt spielen, wir wollten es versuchen.“ Nach seinem Autounfall war bei Ermacora eineinhalb Wochen an kein Training zu denken, vor dem Start der Heim-EM in Wien gab es gerade einmal ein gemeinsames Training mit Partner Moritz Pristauz. Das Auftaktmatch gestern Vormittag gegen Koekelkoren/Van Walle (Bel) „hätten wir trotzdem gewinnen können“, sagte Pristauz. Aber am späten Nachmittag gegen Dsjadku/Piatruschka (Blr) waren dann bei Ermacora die Folgen des Unfalls zu heftig zu spüren.