Mehr Dusel als der FC Bayern

Bröndby IF, seines Zeichens dänischer Meister, muss bereits sechs Spieler für das Play-off-Spiel gegen die Bullen am Dienstag vorgeben, fünf davon gehören zum Stammpersonal. Nach dem Ex-Salzburger Josip Radosevic und dem Norweger Sigurd Rosted fielen auch die Leistungsträger Christian Cappis, Mathias Greve und Tobias Börkeeiet sowie Ersatztorhüter Thomas Mikkelsen bei einem PCR-Test durch und fallen fürs Hinspiel in der Bullen-Arena aus. Weitere Rückschläge nicht ausgeschlossen! „Die vielen Fälle könnten zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen“, erklärte Sportdirektor Carsten Jensen gegenüber dänischen Medienvertretern.