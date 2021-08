Mamoudou Karamoko war der Matchwinner für den LASK

In der 52. Minute nützte Karamoko die kollektive Schläfrigkeit der gegnerischen Abwehr und schob eine Vorlage von Letard zum 2:1 in die Maschen. Für den ehemaligen Amateur der Wolfsburger war es der bereits dritte Treffer in nur fünf Tagen nach dem Tor zum 1:1 gegen WSG Tirol am Sonntag. Trainer Dominik Thalhammer belohnte seinen Matchwinner mit der frühzeitigen Auswechslung nach einer Stunde.