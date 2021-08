Einmalige Funde bei Grabungen in Osttirol

Alle Jahre wieder begibt sich ein Grabungsteam der Uni Innsbruck mehrere Wochen in der alten Römerstadt Aguntum in Dölsach auf Suche nach verborgenen Schätzen. Heuer sorgten zwei freigelegte Wasserbecken und ein 52 n. Chr. erbautes Gemäuer für Staunen. Neu ausrichten will sich der Verein „Curatorium pro Agunto“.