Jetzt startet die große Jazz-Party

Klingende internationale Namen fehlen beim Jazzfestival in Saalfelden auch heuer nicht: Der langjährige Tom-Waits-Gitarrist Marc Ribot und seine Band Ceramic Dog (21.8.) reisen ebenso in den Pinzgau wie die hippen, in New York lebenden Pianistinnen Sylvie Courvoisier und Kris Davis, die mit ihren Improvisationen erstmals gemeinsam auf der Saalfeldener Hauptbühne auftreten (ebenfalls am 21.8.). Einen Tag später entert das international besetzte Kaja Draksler Octet rund um die slowenische Pianistin die Mainstage, gefolgt vom Quartett des US-Saxofonisten Avram Fever.